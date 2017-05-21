Британский премьер объявила о планах потребовать у ЕС компенсации в ходе Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Брюссель в ходе Brexit обязан выплатить Лондону его долю за участие в совместных проектах. Соответствующее мнение она высказала в воскресенье, 21 мая, в интервью изданию The Sunday Telegraph, отметив, что сумма компенсации исчисляется в миллиардах фунтов стерлингов.

«Существует множество споров о том, какими должны быть обязательства Великобритании, или же каковы наши права относительно уплаченного нами в прошлом. Мы ясно даем понять, что мы одновременно рассматриваем как права, так и обязательства», — подчеркнула Мэй.

Говоря о совместных с ЕС проектах, за участие в которых Соединенное Королевство может рассчитывать на получение своей доли, она назвала Европейский инвестиционный банк и Европейский инвестиционный фонд. «Это будет, как вы знаете, важной частью переговоров», — заключила премьер.

The Sunday Telegraph, ссылаясь на правительственные источники, отмечает, что доля Великобритании в Европейском инвестиционном банке оценивается примерно в 16 процентов (10 миллиардов фунтов стерлингов или 11,6 миллиарда евро).

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21 мая также было опубликовано интервью министра по выходу Великобритании из ЕС Дэвида Дэвиса. В беседе с The Sunday Times он заявил, что Лондон прекратит переговоры с Евросоюзом по Brexit, если Брюссель не перестанет требовать 100 миллиардов евро (85,9 миллиардов фунтов стерлингов) за то, чтобы Великобритания покинула содружество.

В начале мая газета The Financial Times писала, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер требует от Лондона 50 миллиардов фунтов стерлингов за Brexit. Канцлер Австрии Кристиан Керн, по информации газеты, оценил процедуру в 60 миллиардов фунтов, а Франция и Германия настаивают на сумме в 100 миллиардов евро. По их мнению, именно столько Соединенное Королевство должно ЕС из расчета взятых на себя долгосрочных финансовых обязательств.

Тогда же Дэвис заявил, что Лондон не станет платить Брюсселю 100 миллиардов евро.

28 марта Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.