В Москве сообщили о возможном визите Бориса Джонсона в Россию

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон может приехать в Россию после формирования нового правительства Соединенного Королевства. Об этом заявил первый замглавы российского МИД Владимир Титов, передает РИА Новости.

По его словам, к вопросу организации встречи российского и британского министров иностранных дел можно было бы вернуться только после досрочных выборов в Великобритании, намеченных на 8 июня.

Голосование пройдет по инициативе премьер-министра Терезы Мэй. Глава британского правительства полагает, что выборы укрепят позиции консерваторов в парламенте в преддверии активной стадии выхода Соединенного Королевства из Европейского союза.

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28 марта Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit — выхода из ЕС. Переговоры об условиях Brexit займут два года.

Решение о выходе Британии из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших.

Изначально планировалось, что Джонсон посетит Москву в конце марта. Его визит анонсировал Форин-офис. Официально дата поездки не называлась, однако позднее британские СМИ сообщили о ее переносе. Причиной стало желание министра принять участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО, которая была перенесена с 5-6 апреля на 31 марта из-за занятости госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Впоследствии предполагалось, что глава Форин-офис прилетит в российскую столицу 10 апреля, однако за два дня до этого на сайте внешнеполитического ведомства Соединенного королевства было опубликовано сообщение, в котором сообщалось, что Джонсон не поедет в Москву из-за позиции России по химатаке в сирийском городе Хан-Шейхун, совершенной 4 апреля.

