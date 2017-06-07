Charlie Hebdo обезглавил Терезу Мэй в карикатуре о лондонском теракте

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку свежего номера карикатуру с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, держащей в руках свою отрубленную голову. Снимок появился на сайте издания.

Таким образом журнал проиллюстрировал теракт в Лондоне 3 июня, жертвами которого стали семь человек (официально процедура идентификации еще одной вероятной жертвы не завершена — прим. «Ленты.ру»). Изображение на обложке сопровождает подпись «Мультикультурализм по-британски».

В номере содержатся и другие картинки, связанные с терактом в британской столице. На одной из них под названием «Британцы в шоке» изображена пара англичан, утверждающих, что они «никогда не рисовали карикатур на пророка Мухаммеда».

Карикатуристы также дали «советы по похудению» от террористов: жителям Лондона, рискующим попасть под колеса экстремистов, рекомендовали «бежать быстрее». Призыв проиллюстрировали картинкой, на которой толпа людей несется в направлении башни Биг Бен. Один из героев рисунка держит в руках пиво — таким образом издание высмеяло историю с молодым человеком, который во время теракта убегал, стараясь не пролить свой напиток в пластиковом стакане.

Террористы совершили нападение в Лондоне вечером 3 июня. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов около Лондонского моста, затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами напали на прохожих. Личности нападавших установлены. Ответственность за атаку в Лондоне взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).