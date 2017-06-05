Полиция установила личности троих лондонских террористов

Следователи, работающие по делу о теракте в Лондоне, установили личности троих нападавших. Об этом сообщает BBC News.

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По словам представителей правоохранительных органов, их имена будут обнародованы сразу, как позволит оперативная обстановка. В настоящее время полицейские пытаются выяснить, не являлись ли исполнители нападения членами более крупной и разветвленной террористической сети.

Вечером 3 июня трое мужчин «южной внешности», как описали их очевидцы, на микроавтобусе наехали на пешеходов около Лондонского моста, затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами напали на прохожих.

Жертвами этой атаки стали семь человек, 48 получили ранения. Трое мужчин, совершивших нападение на лондонцев, были застрелены сотрудниками правоохранительных органов.