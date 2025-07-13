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18:22, 13 июля 2025Мир

Желание Зеленского легализовать порнографию объяснили

Strategic Culture: Зеленский хочет легализовать порнографию из-за отчаяния
Ольга Коровина

Фото: Toby Melville / Reuters

Желание президента Украины Владимира Зеленского легализовать в стране порнографию свидетельствует о моральном упадке и полном отчаянии киевского режима. Об этом заявил бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.

Эксперт подчеркнул, что рынок порнографии всегда способствовал насилию, торговле людьми и социальному разложению. По его словам, принятое Зеленским решение говорит об отказе его «провальной администрации» от достоинства и государственного суверенитета, а также о следовании иностранным интересам под давлением Запада.

«Эта мера — не только прямая атака на традиционные семейные ценности, общественную мораль и защиту детей, но и отчаянная попытка собрать средства на поддержание разваливающегося государства», — заявил Лейрос.

Ранее стало известно, что Зеленский поддержал петицию о декриминализации в стране порно и направил ее требования в Верховную Раду. Ответ президента Украины на петицию был опубликован после того, как созданное 27 июня моделью OnlyFans Светланой Дворниковой обращение набрало необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

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