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18:57, 8 июля 2025Бывший СССР

Зеленский поддержал декриминализацию порно

Зеленский направил в Раду требования петиции о декриминализации в стране порно
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о декриминализации в стране порно и направил ее требования в Верховную Раду. Ответ политика размещен на странице петиции на официальном сайте президента Украины.

«Высказанные в электронной петиции предложения направлены в Верховную Раду Украины для проработки при рассмотрении соответствующего законопроекта в установленном порядке», — подчеркивается в тексте.

Политик подчеркнул, что вопрос декриминализации общественных отношений и внесения изменений в Уголовный кодекс Украины находится в ведении Рады как законодательного органа. Отмечается, что с ноября 2024 года на рассмотрении украинского парламента находится аналогичный законопроект.

Ответ Зеленского на петицию был опубликован после того, как созданное 27 июня моделью OnlyFans Светланой Дворниковой обращение набрало необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

В конце июня Дворникова попросила Зеленского одобрить декриминализацию порно в стране, объяснив, что благодаря такому шагу в казну будут поступать миллионы долларов ежегодно. Она призвала Зеленского «встать на сторону справедливости» и согласовать правоохранительную практику на Украине «с принципами правового государства».

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