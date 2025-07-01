Модель OnlyFans обратилась к Зеленскому

Модель OnlyFans попросила Зеленского декриминализовать порно на Украине

К президенту Украины Владимиру Зеленскому обратилась модель OnlyFans Светлана Дворникова. Она попросила украинского лидера одобрить декриминализацию порно в стране, объяснив, что благодаря такому шагу в казну будут поступать миллионы долларов ежегодно. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

Женщина рассказала, что за пять лет своей деятельности она заплатила налогов на 40 миллионов гривен (около 75 миллионов рублей). При этом она задекларировала все свои доходы, однако в итоге против нее все равно было возбуждено два уголовных дела: за неуплату налогов и за производство порнографии.

«За три года более пяти тысяч украинцев заработали на OnlyFans 123 миллиона долларов. Эксперты говорят: декриминализация принесет около 12,3 миллиона долларов налогов ежегодно», — аргументирует свою позицию Дворникова.

Она призвала Зеленского «встать на сторону справедливости» и согласовать правоохранительную практику на Украине «с принципами правового государства, где то, что никому не вредит, не может быть преступлением».

В мае глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев поблагодарил моделей OnlyFans за уплату налогов.