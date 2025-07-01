Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:15, 30 июня 2025Бывший СССР

Модель OnlyFans обратилась к Зеленскому

Модель OnlyFans попросила Зеленского декриминализовать порно на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

К президенту Украины Владимиру Зеленскому обратилась модель OnlyFans Светлана Дворникова. Она попросила украинского лидера одобрить декриминализацию порно в стране, объяснив, что благодаря такому шагу в казну будут поступать миллионы долларов ежегодно. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

Женщина рассказала, что за пять лет своей деятельности она заплатила налогов на 40 миллионов гривен (около 75 миллионов рублей). При этом она задекларировала все свои доходы, однако в итоге против нее все равно было возбуждено два уголовных дела: за неуплату налогов и за производство порнографии.

«За три года более пяти тысяч украинцев заработали на OnlyFans 123 миллиона долларов. Эксперты говорят: декриминализация принесет около 12,3 миллиона долларов налогов ежегодно», — аргументирует свою позицию Дворникова.

Она призвала Зеленского «встать на сторону справедливости» и согласовать правоохранительную практику на Украине «с принципами правового государства, где то, что никому не вредит, не может быть преступлением».

В мае глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев поблагодарил моделей OnlyFans за уплату налогов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Убирайтесь оттуда к черту!» Вэнс провозгласил «доктрину Трампа» во внешней политике. Чем это угрожает России?

    Дубинский рассказал о последствиях попыток затянуть конфликт на Украине

    В Госдуме раскритиковали чиновников за неуместные подарки семьям бойцов СВО

    В Швейцарии заявили о готовности предоставить стадион клубам РФ для международных матчей

    В Сумской области погиб солист украинской группы

    На Западе осудили вечеринку с ванной шампанского в Одессе

    Российские военные взяли под контроль всю территорию ЛНР

    Путин поручил привести уровень жизни в Донбассе и Новороссии к среднему по России

    В российском регионе ограничили связь и мобильный интернет из-за угрозы беспилотников

    Задержанных в Екатеринбурге членов ОПГ проверят на причастность к массовому отравлению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости