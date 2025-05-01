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17:33, 1 мая 2025Бывший СССР

В Верховной Раде поблагодарили моделей OnlyFans

Депутат Рады Гетманцев поблагодарил моделей OnlyFans за уплату налогов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев поблагодарил моделей OnlyFans за уплату налогов. Его слова приводит издание РБК в своем Telegram-канале.

Как отметил Гетманцев, он лично знаком с некоторыми моделями OnlyFans, которые регулярно платят налоги. Общается государственный деятель с девушками в социальных сетях. Причем тема бюджета страны постоянно поднимается в ходе таких бесед.

По словам главы налогового комитета, эротические модели платят довольно крупные суммы. Также депутат выступил за декриминализацию подобной деятельности. Государственный деятель убежден, что взимать с девушек налоги, но не вносить поправки в украинское законодательство ─ это лицемерие.

Ранее на Украине сотрудники правоохранительных органов выделили из бюджета средства на покупку фотографий с OnlyFans. Это была специальная операция по поимке киевлянки, которая зарабатывает таким способом.

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