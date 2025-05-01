В Верховной Раде поблагодарили моделей OnlyFans

Депутат Рады Гетманцев поблагодарил моделей OnlyFans за уплату налогов

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев поблагодарил моделей OnlyFans за уплату налогов. Его слова приводит издание РБК в своем Telegram-канале.

Как отметил Гетманцев, он лично знаком с некоторыми моделями OnlyFans, которые регулярно платят налоги. Общается государственный деятель с девушками в социальных сетях. Причем тема бюджета страны постоянно поднимается в ходе таких бесед.

По словам главы налогового комитета, эротические модели платят довольно крупные суммы. Также депутат выступил за декриминализацию подобной деятельности. Государственный деятель убежден, что взимать с девушек налоги, но не вносить поправки в украинское законодательство ─ это лицемерие.

Ранее на Украине сотрудники правоохранительных органов выделили из бюджета средства на покупку фотографий с OnlyFans. Это была специальная операция по поимке киевлянки, которая зарабатывает таким способом.