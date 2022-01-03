Украинская полиция выделила из бюджета средства на покупку фото из OnlyFans

На Украине задержали киевлянку, продающую свои фотографии и видео интимного характера на платформе OnlyFans. Примечательно, что для этого была организована специальная «операция» и даже выделены средства из бюджета Национальной полиции.

Сотрудник правоохранительных органов подписался на аккаунт девушке в сервисе и попросил прислать ему интимные фотографии. Обговоренные снимки он купил за 330 гривен (около 900 рублей).

«На кадрах подозреваемая позирует на веб-камеру в обнаженном виде и нарочито демонстрирует свои гениталии. Данные материалы следователи относят к продукции порнографического характера, что подпадает под статью 301 Уголовного кодекса», — сказано в документе Голосеевского районного суда Киева.

За распространение порнографического контента ей грозит тюремный срок от трех до семи лет.

Ранее стало известно, что британская выпускница юридической академии отказалась от работы по специальности ради продажи откровенных снимков в соцсетях и разбогатела. По ее словам, сейчас она зарабатывает более 60 тысяч фунтов стерлингов (около шести миллионов рублей) в год. Она отметила, что работа на OnlyFans дает ей возможность путешествовать и проводить много времени с семьей и друзьями.