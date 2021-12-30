Адвокат бросила работу ради продажи откровенных фото на OnlyFans и разбогатела

Британская выпускница юридической академии отказалась от работы по специальности ради продажи откровенных снимков в соцсетях и разбогатела. Ее историю приводит The Sun.

Бросив карьеру, 24-летняя адвокат Алав Хаф (Alaw Haf) приняла решение зарегистрироваться на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату.

«Я снималась в нижнем белье, и мне нравилось то, чем я занимаюсь. Сначала это было моим хобби, а не способом заработка, все мои фотографии и видео были доступны фанатам абсолютно бесплатно», — объяснила девушка и призналась, что решила монетезировать свои публикации, увидев положительный отклик со стороны юзеров.

По словам манекенщицы, сейчас она зарабатывает более 60 тысяч фунтов стерлингов (около шести миллионов рублей) в год. Героиня материала отметила, что работа на OnlyFans дает ей возможность путешествовать и проводить много времени с семьей и друзьями.

В ноябре сержант полиции бросила работу и начала зарабатывать на откровенных снимках. 36-летняя Лиэнн Карр (Leanne Carr) уволилась из полиции в 2018 году из-за обвинений в издевательствах, преследовании и виктимизации. После случившегося Карр решила развивать свой блог. Женщина публикует на своей странице фото и видео в бикини и нижнем белье.