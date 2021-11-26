Сержант полиции бросила работу и начала зарабатывать на откровенных фото

Бывшая сержант полиции из Англии бросила работу, завела блог в Instagram и начала зарабатывать на публикации откровенных фотографий и видео. Об этом сообщает Daily Star.

Согласно материалу, 36-летняя Лиэнн Карр (Leanne Carr) уволилась из полиции в 2018 году из-за обвинений в издевательствах, преследовании и виктимизации. Помимо этого, ее подозревали в путешествиях во время больничного, поскольку в момент отсутствия на работе по причине стресса, женщина публиковала в соцсетях снимки из других стран. Женщина в свою очередь отрицает обвинения в свой адрес.

После случившегося Карр уволилась и решила развивать свой блог. На данный момент на ее аккаунт подписаны 97,5 тысячи человек. Женщина публикует на своей странице фото и видео в бикини и нижнем белье. Помимо этого, она записывает свои тренировки в спортзале и ведет онлайн трансляции на Twitch, а также делится впечатлениями от путешествий по миру.

Героиня материала отметила, что Instagram и Twitch являются ее единственными способами заработка на данный момент, однако не уточнила конкретную сумму дохода. Известно, что Карр продает рекламу в своем блоге.

«После 14 лет службы в качестве сержанта полиции, я безмерно горжусь собой. Я достигла многого благодаря упорному труду, решимости, самопожертвованию и любви к служению обществу. К сожалению, мне пришлось закрыть дверь для негатива, который я получала от своих коллег, ради собственного здравомыслия и защиты своего психического здоровья», — заключила Карр.

Ранее в ноябре женщина разбогатела на продаже откровенных фото и построила необычный дом. 28-летняя Хейли Роусон (Hayley Rowson) объяснила, что решила приобрести двухэтажный лондонский автобус и переоборудовать его в дом на колесах. Она рассчитала, что покупка транспортного средства обойдется ей в 3250 фунтов стерлингов (310 тысяч рублей), а его ремонт — в 4000 фунтов стерлингов (382 тысячи рублей). В связи с этим она решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans.