Женщина разбогатела на продаже откровенных фото и построила необычный дом

Женщина разбогатела на продаже снимков в откровенных образах и рассказала о постройке необычного дома. Соответствующая история появилась на Daily Star.

28-летняя Хейли Роусон (Hayley Rowson) объяснила, что решила приобрести двухэтажный лондонский автобус и переоборудовать его в дом на колесах. Она рассчитала, что покупка транспортного средства обойдется ей в 3250 фунтов стерлингов (310 тысяч рублей), а его ремонт — в 4000 фунтов стерлингов (382 тысячи рублей).

Согласно материалу, женщина работала курьером и не могла осуществить свой план из-за нехватки средств. В связи с этим она решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Роусон начала публиковать фото в нижнем белье и различных костюмах. За год ей удалось заработать на продаже откровенного контента 13 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей).

Таким образом, женщина смогла профинансировать свой проект и оснастила дом солнечными батареями, изоляционными плитами, котлом, дизельном обогревателем и бойлером. Она рассчитала, что закончит ремонт к Рождеству и отправится в путешествие со своими питомцами.

«Я буду жить в автобусе без своего партнера. Я думаю, что для людей, состоящих в отношениях, важно проводить время вдали друг от друга. Я всегда говорю людям, что нужно следовать своим мечтам. Вам совсем не обязательно выходить замуж или брать ипотеку. Каждый в праве делать то, что помогает ему почувствовать себя счастливыми», — поделилась Роусон.

В октябре женщина разбогатела на OnlyFans и стала зависима от дорогих покупок. 33-летняя Бонни Локет (Bonnie Locket) объяснила, что зарабатывает «семизначные суммы» на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. По ее словам, она стала зависима от дорогих покупок из-за достижения высокого дохода.