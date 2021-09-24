Девушка увеличила грудь и разбогатела на продаже голых фото назло одноклассникам

Жительница Калифорнии разбогатела на продаже откровенных фотографий назло затравившим ее одноклассникам. Соответствующая история появилась на The Sun.

Согласно материалу, 27-летняя Изабелла Джеймс (Isabella James) постоянно сталкивалась с травлей в школе из-за большого размера груди. По ее словам, одноклассники причиняли ей душевную боль, и она пообещала себе отомстить им, когда повзрослеет.

Так, после окончания обучения девушка решила сделать свою грудь еще больше и перенесла три пластических операции общей стоимостью 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). После этого она зарегистрировалась на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату.

На данный момент Джеймс зарабатывает 180 тысяч долларов (13 миллионов рублей) в месяц на продаже голых фото поклонникам. «Я позиционирую себя как секс-куклу. Парням нравится видеть, насколько я уверена в себе. Своим успехом я отомстила одноклассникам. Держу пари, они и подумать не могли, что я стану миллионершей», — подчеркнула американка.

Ранее в сентябре модель заработала миллионы рублей на OnlyFans и похвасталась дорогими покупками. 29-летняя манекенщица Джессика Пауэр в интервью изданию рассказала, что за пять дней сумела заработать 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей) на платформе OnlyFans. Знаменитость поделилась серией сторис, в которых продемонстрировала одежду, обувь и аксессуары люксовых брендов, которые она приобрела на полученные деньги.