Модель заработала миллионы рублей на OnlyFans и похвасталась дорогими покупками

Американская модель Джессика Пауэр заработала 50 тысяч долларов на OnlyFans за пять дней

Американская модель и телезвезда, которая разбогатела на продаже снимков в откровенных образах, похвасталась дорогими покупками в соцсети. На сторис в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Mail.

29-летняя манекенщица Джессика Пауэр в интервью изданию рассказала, что за пять дней сумела заработать 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей) на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Девушка публикует снимки в нижнем белье, избегая съемок в обнаженном виде.

Знаменитость поделилась серией сторис, где продемонстрировала одежду, обувь и аксессуары люксовых брендов, которые она приобрела на полученные деньги. Среди покупок — кроссовки Louis Vuitton за 1,5 тысячи долларов и шопер того же модного дома за три тысячи долларов.

Помимо этого, звезда показала сумку марки Balenciaga, стоимость которой составляет 1350 долларов. По ее словам, она также купила в интернет-магазине ремень и клатч другого бренда и ждет доставку товара в скором времени. «Я жалею, что не начала зарабатывать так год назад, я бы разбогатела», — посетовала героиня материала.

Ранее в сентябре учительница начала продавать откровенные фото и «вытащила семью из нищеты». Так, чтобы прокормить родителей и двух младших сестер, 21-летняя Мэйерн Смайлс работала учительницей и получала один доллар в час. Девушка приняла решение зарегистрироваться на платформе OnlyFans, так как хотела финансово обеспечить семью.