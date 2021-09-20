Модель создала платформу для торговли откровенными фото и разбогатела

Женщина бросила работу модели, создала платформу для торговли откровенными фотографиями и видео и разбогатела. Соответствующая история появилась на Daily Star.

30-летняя Челси Фергюсон (Chelsea Ferguson) объяснила, что решила отказаться от рекламных съемок в пользу развития собственного бизнеса. Так, героиня материала начала продавать снимки, на которых она запечатлена в нижнем белье и без одежды, а затем решила создать собственную платформу, пользователи которой будут получать доступ к контенту за определенную плату.

Таким образом, Фергюсон основала площадку AdmireMe VIP. «AdmireMe VIP похожа на OnlyFans. Здесь продается эротический контент, начиная от фотографий в белье, и заканчивая снимками без одежды и порно-роликами», — объяснила она.

Женщина не раскрыла сумму своего заработка, однако упомянула, что владеет коллекцией сумок стоимостью 60 тысяч фунтов стерлингов (шесть миллионов рублей), водит Lamborghini и живет в особняке с шестью спальнями. Помимо этого, на каждый отпуск она тратит от пяти до десяти тысяч фунтов стерлингов (от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей).

Фергюсон заверила, что семья поддерживает род ее деятельности и всячески помогает ей в развитии бизнеса. «Я никогда ничего не скрывала от своих близких. Я считаю, что невозможно добиться успеха в одиночку. Вся моя семья работает на меня, включая мою двоюродную сестру Бекки (Beccy). Моя родня постоянно помогает мне, потому что видит, как я люблю свое дело», — подчеркнула предпринимательница.

Ранее в сентябре студентка мединститута бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото. 21-летняя студентка Камила Эль (Camila Elle) рассказала, что столкнулась с финансовыми трудностями во время обучения. Она приняла решение оставить учебу и сосредоточиться на продвижении своего аккаунта на OnlyFans. Так, героиня материала начала зарабатывать по 150 тысяч долларов (10,8 миллиона рублей) в месяц.