Учительница начала продавать откровенные фото и «вытащила семью из нищеты»

Жительница Филиппин разбогатела на продаже откровенных фотографий в сети и спасла своих родственников от голода. Своей историей она поделилась с Mirror.

21-летняя Мэйерн Смайлс (Maeurn Smiles) выросла в бедной семье в городе Себу, регион Центральные Висайи. Чтобы прокормить родителей и двух младших сестер, девушка работала учительницей английского языка и зарабатывала по одному доллару (75 рублей) в час. «Моя семья жила в деревянной хижине, а ели мы самую простую еду вроде риса и сушеной рыбы. Я помню, что часто ходила голодной, а мои родители занимали деньги у соседей», — рассказала героиня материала.

Однажды Смайлс приняла решение зарегистрироваться на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за установленную автором плату. По словам девушки, съемки в полуобнаженном виде помогли ей вытащить семью из нищеты. «OnlyFans помог нам выжить, и я собой очень горжусь. Я хочу, чтобы мои родственники жили с комфортом, и оплачиваю все праздники, а также учебу для младших сестер», — призналась она.

Модель добавила, что в настоящий момент ее ежемесячный доход исчисляется в пятизначных суммах. Кроме того, у девушки появилась возможность путешествовать по азиатским странам: она уже побывала в Таиланде, Индонезии и Малайзии. В заключение Смайлс заявила, что на заработанные деньги она планирует построить большой дом для своих родителей на Филиппинах.

В августе сообщалось о медсестре, которая потеряла работу и разбогатела на продаже откровенных снимков на OnlyFans. 14-часовые смены в больнице не приносили женщине достаточно денег, чтобы обеспечить многодетную семью. Тогда она приняла решение завести профиль на платформе и начала зарабатывать по 75 тысяч фунтов стерлингов в месяц (7,6 миллиона рублей).