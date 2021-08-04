Стюардесса бросила работу и разбогатела на продаже голых фото

Бортпроводница уволилась из ирландской авиакомпании RyanAir и разбогатела на продаже голых фото. Соответствующая история появилась на The Sun.

Согласно материалу, 27-летняя Аманда Соммер (Amanda Sommer) решила бросить работу стюардессы в 2020 году. По ее словам, после увольнения у нее начались финансовые проблемы, и она решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату.

Девушка добавила, что ее молодой человек был категорически против подобного заработка. «Я решила, что OnlyFans — это хорошая идея, поскольку там можно работать на своем телефоне, и никто ничего не узнает. Однако со временем мой парень заподозрил, что я от него что-то скрываю, и нашел приложение в моем мобильном. Он поставил мне ультиматум и заставил выбирать между ним и моей работой. Я выбрала стабильный доход», — призналась героиня материала.

На данный момент Соммер зарабатывает 15 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей) в месяц. Девушка подчеркнула, что хочет найти себе партнера, но многих отпугивает ее деятельность. «Я не хочу знакомиться в интернете. Я мечтаю встретить свою любовь в реальной жизни и отправиться в путешествие на поиски приключений», — заключила она.

Ранее в августе трансгендерная актриса потеряла работу и разбогатела на продаже откровенных фото. Николь Гибсон (Nicole Gibson) рассказала, что повсеместный режим самоизоляции «погубил» ее актерскую карьеру. По ее словам, чтобы прокормиться, в течение года ей приходилось подрабатывать официанткой в кафе и занимать деньги у родителей. В один из дней женщина вспомнила, что имеет опыт в модельном бизнесе, и решила завести аккаунт на OnlyFans. Она начала публиковать откровенные кадры, демонстрируя свое тело, и обрела популярность среди других пользователей платформы.