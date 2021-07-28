Няня бросила работу и разбогатела на продаже голых фото

Жительница Великобритании бросила работу няни и разбогатела на продаже откровенных снимков. Соответствующая история появилась на The Sun.

24-летняя Рианнон Блу (Rhiannon Blue) объяснила, что начала работать няней в 18 лет. Два года спустя у нее появилась необходимость больше зарабатывать, так как ей нужно было переехать от родителей. «Когда я работала няней, я каждый день плакала, думая, что не смогу позволить себе ипотеку до 40 лет», — призналась девушка.

Спустя три года англичанка решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. На данный момент героиня материала зарабатывает 32 тысячи долларов (2,3 миллиона рублей) в месяц. В 2021 году Блу купила четырехкомнатную квартиру.

«Я всегда умела экономить деньги. Многие девушки тратят свой доход на дизайнерские сумки и автомобили, но для меня важнее всего было приобрети жилплощадь. Я люблю OnlyFans, но я не думаю, что буду публиковать там свои снимки в будущем. Я бы хотела остепениться и завести семью», — подчеркнула англичанка.

Ранее в июле девушка заработала на дом «своей мечты» и роскошную машину продажей полуголых фото. 24-летняя Морган Дойн (Morgan Doyne) рассказала, что зарегистрировалась на OnlyFans после того, как узнала, что девушка из ее школы начала зарабатывать крупную сумму денег на этом сайте. «В первый месяц я понятия не имела, как этим заниматься. Спустя три месяца я начала зарабатывать по 7 тысяч фунтов стерлингов (710 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») в месяц», — объяснила она.