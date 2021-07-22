Рэперша заработала 75 миллионов рублей за шесть часов на продаже голых фото

Американская рэперша Даниэлла Бреголи (Danielle Bregoli), известная как Bhad Bhabie, заработала десятки миллионов рублей за несколько часов на продаже голых фото. Об этом сообщает Daily Star.

Согласно материалу, 18-летняя знаменитость зарегистрировалась на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Спустя шесть часов после того, как девушка опубликовала на портале свой первый снимок, она заработала один миллион долларов (75 миллионов рублей).

Бреголи заверила, что не удивлена такому успеху. «Все решения в жизни я принимаю самостоятельно с раннего детства. Перед тем, как начать вести аккаунт на OnlyFans, я решила, что стану самой популярной личностью на платформе и побью все существующие рекорды. А люди, которые осуждают меня, просто завидуют, что не могут заработать столько денег», — подчеркнула исполнительница.

Ранее в июле аниматор «Диснейленда» бросила работу и разбогатела на продаже откровенных фото. Американка Дэйр Тейлор (Dare Taylor) рассказала, что всегда мечтала работать аниматором в «Диснейленде», и в конечном счете она получила роль принцессы Жасмин. Во время трехлетней работы в парке развлечений героиня материала участвовала в различных фотосессиях, например, она стала героиней обложки словацкого издания журнала Playboy. По словам Тейлор, ей понравилось позировать перед камерой, и она решила бросить работу аниматором.