Аниматор «Диснейленда» бросила работу и разбогатела на продаже откровенных фото

Сотрудница тематического парка развлечений «Диснейленд» оставила работу ради продажи откровенного контента в соцсети. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Американка Дэйр Тейлор (Dare Taylor) рассказала, что всегда мечтала работать аниматором в «Диснейленде», и в конечном счете она получила роль принцессы Жасмин. Отмечается, что в обязанности девушки на ее должности входили встреча и развлечение посетителей парка.

Как сообщает издание, во время трехлетней работы в «Диснейленде» героиня материала начала сниматься в различных фотосессиях, например, стала героиней обложки словацкого издания журнала Playboy. По словам Тейлор, ей понравилось позировать перед камерой и она решила бросить работу аниматором.

Отмечается, что американка зарегистрировалась на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. «Мое поле деятельности — фотографии в стиле "ню". Я не хочу пересекать определенные границы», — подчеркнула модель.

Согласно материалу, манекенщица зарабатывает на продаже снимков в откровенных образах 30 тысяч долларов (2,1 миллиона рублей). При этом стоимость одной эксклюзивной фотографии может достигать 150 долларов (10,9 тысячи рублей). «Самое забавное, что сейчас я делаю большее количество людей счастливыми, чем во времена работы в "Диснейленде"», — пошутила Тейлор.

Ранее в июне модель OnlyFans назвала голые съемки способом пережить смерть родителей. «Мне было тяжело продавать их дом и вещи, и я не могла путешествовать в связи с карантином, который вводили из-за коронавируса, — пояснила 26-летняя Деми Роуз. — Я веду OnlyFans, чтобы вдохновлять людей, попавших в такую же ситуацию, смотреть на смерть более позитивно. Я хочу помочь им легче справиться с утратой».