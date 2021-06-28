Учительница уволилась из начальной школы и разбогатела на голых фото

Жительница Техаса уволилась из начальной школы и разбогатела на продаже голых фото. Соответствующая история появилась на Daily Star.

43-летняя учительница Ева Уайлд (Eva Wild) работала в начальной школе на протяжении 13 лет. В связи с появлением режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, ей приходилось вести уроки с детьми онлайн. Однако такой способ преподавания не приносил достаточного дохода, и она решила начать зарабатывать на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату.

Женщина призналась, что ей очень нравится работать учителем, поэтому она решила стать репетитором на OnlyFans и обучать женщин продвигать себя на сайте. «Моя цель — расширять возможности женщин в поиске своего счастья, даже если это происходит нетрадиционным способом. Я всегда знала, что учить людей — это мое призвание. Это полезная работа, и я ею горжусь», — объяснила американка.

Через некоторое время Уайлд решила продавать свои откровенные снимки в сети. «Сначала я боялась, что меня могут узнать, поэтому снималась, скрывая лицо. Как только я начала надевать более сексуальное нижнее белье и делать макияж и прическу, во мне что-то проснулось. Я стала более уверенной в себе, почувствовала себя привлекательной и гордилась тем, чем занимаюсь. Мой муж тоже стал смотреть на меня по-другому. Наша сексуальная жизнь заиграла новыми красками», — подчеркнула героиня материала.

В первый месяц продажи снимков женщина заработала 50 долларов (3600 рублей). На данный момент Уайлд зарабатывает 2 тысячи долларов в месяц (144 тысячи рублей) на своих фото и 15 тысяч долларов (один миллион рублей) в месяц на обучении женщин.

Американка заверила, что больше не вернется работать в школу. Уайлд работает не менее 10 часов в день, публикуя контент и обучая моделей. «Мне действительно кажется немного забавным, что я прошла путь от школьного учителя до работы в индустрии развлечений для взрослых. Никогда не поздно стать лучшей версией себя», — заключила она.

Ранее в июне модель OnlyFans назвала голые съемки способом пережить смерть родителей. Деми Роуз объяснила, что начала сниматься голой, чтобы легче пережить смерть родителей. «Мне было тяжело продавать их дом и вещи, и я не могла путешествовать в связи с карантином, который вводили из-за коронавируса, — пояснила 26-летняя Роуз. — Я веду OnlyFans, чтобы вдохновлять людей, попавших в такую же ситуацию, смотреть на смерть более позитивно. Я хочу помочь им легче справиться с утратой».

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