Женщина с ростом 192 сантиметра поверила в себя и разбогатела на голых фото

Жительница Великобритании с ростом 192 сантиметра обрела уверенность в себе и прославилась в соцсетях. Соответствующая история появилась на Daily Star.

27-летняя мать троих детей Лиззи Грумбридж (Lizzy Groombridge) рассказала, что всю жизнь чувствовала себя некрасивой из-за своего роста. «К 13 годам я была намного выше большинства мальчиков в моей школе, а также выше всех девочек и членов моей семьи. С 16 лет на меня стали обращать внимание на улице, потому что я сильно выделялась из толпы. В школе меня называли дылдой и долговязой, это заставляло меня смущаться и стесняться своей внешности», — призналась героиня материала.

По словам англичанки, ее отношение к себе изменилось после того, как она зарегистрировалась в социальных сетях. Она начала публиковать свои фото и видео и отвечать на вопросы пользователей сети о своем росте. «TikTok помог мне принять свою внешность. Сейчас у меня 127 тысяч подписчиков, которые называют меня королевой и богиней и поклоняются мне из-за моего роста. Теперь мне нравится быть высокой», — подчеркнула женщина.

Грумбридж добавила, что с недавних пор начала зарабатывать на рекламе в соцсетях. Помимо этого, полгода назад героиня материала зарегистрировалась на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. «За шесть месяцев я заработала десятки тысяч фунтов стерлингов и получила кучу подарков на сумму около трех тысяч фунтов стерлингов (300 тысяч рублей)», — поделилась она.

В будущем женщина планирует открыть собственный бренд одежды для высоких девушек, так как она испытывает трудности при выборе вещей в магазинах и хочет помочь другим людям с похожей проблемой.

Ранее в июне не имевшая дома девушка стала моделью на OnlyFans и через год купила виллу. 24-летняя Ниам Оконнор (Niamh O’Connor) переехала в Турцию в 2020 году. Продавая интимные фотографии на OnlyFans менее чем через год девушка накопила на трехкомнатную квартиру, а затем — на виллу у моря с большим садом и бассейном. Героиня материала заявила, что воспринимает публикацию откровенных фотографий как полноценную профессию.