Фитнес-тренер стала вебкам-моделью в 46 лет, разбогатела и обрела любовь

Фитнес-тренер из Великобритании бросила работу в спортзале, стала вебкам-моделью и разбогатела. Об этом сообщает Mirror.

Оставив свою профессию два года назад, 46-летняя Сэнди Стар (Sandy Star) начала позировать для молодых поклонников в нижнем белье по совету подруги. В настоящий момент она зарабатывает до пяти тысяч фунтов стерлингов (около полумиллиона рублей) в месяц.

По словам героини материала, «одержимые ею 20-летние парни» без стыда признаются, что им нравятся взрослые женщины, которые «любят поднимать тяжелые веса». «Зрелым женщинам свойственна уверенность в себе, которой так не хватает юным девушкам. До того, как я увлеклась этой индустрией, я даже не представляла, что женщины с мускулами имеют такой высокий спрос», — поделилась Стар.

Бывшая преподавательница также заявила, что постоянно получает поддержку своих поклонников. «Мужчины часто пишут, что я не выгляжу на 46 лет», — пояснила она.

Кроме того, новое хобби помогло Стар обрести любовь. Во время очередной вебкам-сессии она познакомилась с мужчиной, с которым в дальнейшем у нее начались романтические отношения. «Он не имеет ничего против моей работы и всячески ее поощряет. Это все, что мне от него нужно», — заключила модель.

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