Риелторша уволилась из-за беременности и разбогатела на продаже откровенных фото

Жительница Майами бросила работу риелтора, родила ребенка и разбогатела на продаже откровенных снимков. Соответствующая история появилась на Daily Star.

Согласно материалу, после родов 34-летняя Кэрол Абранчес (Carol Abranches), также известная как Лина Джей (Lyna Jay), уволилась из агентства недвижимости и зарегистрировалась на онлайн-платформе OnlyFans, где пользователи получают доступ к контенту за определенную плату. На данный момент героиня зарабатывает около 35 тысяч фунтов стерлингов (3,6 миллиона рублей) в месяц.

По словам героини, ее тело стало выглядеть гораздо лучше после того, как она родила ребенка, но несмотря на это женщина сделала операцию по увеличению груди и бедер. В 2021 году Абранчес планирует выступить на ежегодном бразильском конкурсе красоты Miss Bum Bum, где определяется обладательница лучших ягодиц в мире.

Ранее в марте медсестра бросила работу и прославилась благодаря откровенным фото. Согласно материалу, 28-летняя Мэгги Роулинс (Maggie Rawlins) оказалась в модельном бизнесе еще в подростковом возрасте, однако всегда хотела стать медсестрой, и после окончания школы устроилась ассистенткой онколога в Южной Каролине. Известно, что вскоре после начала работы с Роулинс связалось модельное агентство из Майами.