Юристка бросила работу и прославилась благодаря откровенным снимкам

Девушка бросила карьеру юриста и прославилась благодаря откровенным снимкам в соцсетях. Об этом сообщает Daily Star.

Согласно материалу, 26-летняя Летиция Андраде (Leticia Andrade) ранее работала в сфере криминалистики, поскольку эта область полностью удовлетворяла ее финансовые потребности. Однако героиня призналась, что всегда мечтала зарабатывать с помощью социальных сетей.

Сейчас Андраде стала популярной Instagram-моделью: на ее аккаунт подписаны 70 тысяч человек. По ее словам, по этой причине она внимательно следит за своим внешним видом. «Каждый день я интенсивно ухаживаю за кожей и стараюсь увлажнять волосы по графику», — подчеркнула девушка.

Помимо этого, манекенщица добавила, что решила бросить прошлую работу, поскольку ей было трудно добиться признания на фоне ее коллег-юристов мужского пола. «Нас очень недооценивают, и нам нужно добиваться гораздо больших высот, чтобы получить хотя бы минимальное доверие на рынке», — пояснила она.

В октябре 2020 года полная девушка поверила в свою красоту и разбогатела на откровенных фото. 31-летняя Шейла Лонг (Sheyla Long) третий год ведет аккаунт на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Она позиционирует себя феминисткой и считает, что мужчины недооценивают девушек с пышными формами.