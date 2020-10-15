Полная девушка поверила в свою красоту и разбогатела на откровенных фото

Полная девушка поверила в свою красоту и разбогатела на продаже откровенных фото в интернете. Соответствующий материал публикует Daily Star.

31-летняя Шейла Лонг (Sheyla Long) третий год ведет аккаунт на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Она позиционирует себя феминисткой и считает, что мужчины недооценивают девушек с пышными формами. Героиня материала призналась, что больше всего ее вдохновляет американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм.

Лонг не комплексует из-за своей фигуры, однако признает, что уже делала пластические операции и потратила на них 20 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше двух миллионов рублей). «Я дважды накачивала силикон и делала липосакцию», — рассказала она.

На данный момент на продаже снимков модель ежемесячно зарабатывает 100 тысяч фунтов стерлингов (почти 10,1 миллиона рублей). Девушка считает, что для достижения успеха необходимо принимать себя и свое тело.

Фото опубликовано @misscubandoll

Кроме того, Лонг активно ведет свою страницу в Instagram, где публикует полуобнаженные снимки. «Мне нравится, когда меня поощряют и мотивируют двигаться вперед», — призналась она.

В сентябре женщина разбогатела на продаже своих пошлых снимков и бросила работу в офисе. Модель Оливия Бланко (Olivia Blanco) рассказала журналистам, что ненавидела ходить в офис и решила зарегистрироваться в OnlyFans. По ее словам, сейчас, работая моделью, она получает около 100 тысяч долларов каждый месяц.