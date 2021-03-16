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Медсестра бросила работу и прославилась благодаря откровенным фото

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Мэгги Роулинс в рекламной кампании Intimissimi
Мэгги Роулинс в рекламной кампании Intimissimi
Фото: Intimissimi

Жительница американского штата Южная Каролина бросила работу в больнице и прославилась благодаря откровенным фото. Соответствующая история появилась в New York Post.

Как сообщает издание, когда началась пандемия коронавируса, в марте 2020 года, модель вернулась к работе медсестры, отправившись в Нью-Йорк. Отмечается, что в декабре 2021 года с ней связались представители спортивного журнала Sports Illustrated и предложили сотрудничество. Роулинс согласилась и снялась для обложки издания в бикини, отказавшись от врачебной деятельности.

Согласно материалу, 28-летняя Мэгги Роулинс (Maggie Rawlins) оказалась в модельном бизнесе еще в подростковом возрасте, однако всегда хотела стать медсестрой, и после окончания школы устроилась ассистенткой онколога в Южной Каролине.

Известно, что вскоре после начала работы с Роулинс связалось модельное агентство из Майами. «Сначала я подумала, что это мошенничество, но моя коллега сказала, что я должна согласиться. Она объяснила, что, если у меня не получится, я всегда смогу вернуться», — поделилась американка.

В конечном счете героиня приняла участие во множестве съемок, например, попозировала для обложки журнала Elle Croatia, а также стала лицом бренда нижнего белья Intimissimi. Параллельно с карьерой модели Роулинс занималась и медицинской деятельностью: сотрудничала с благотворительной организацией One World Health и была волонтером в Уганде и Никарагуа.

Ранее в марте сотрудница полиции бросила работу и разбогатела на продаже откровенных снимков. 27-летняя Шарлотта Роуз (Charlotte Rose) уволилась спустя год работы на должности офицера из-за дискомфорта в мужском коллективе. После этого она стала моделью и начала позировать для журналов нижнего белья.

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