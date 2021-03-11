Сотрудница полиции бросила работу и разбогатела на продаже откровенных снимков

Жительница английского графства Эссекс бросила работу в полиции и разбогатела на продаже откровенных снимков. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

27-летняя Шарлотта Роуз (Charlotte Rose) уволилась спустя год работы на должности офицера из-за дискомфорта в мужском коллективе. После этого она стала моделью и начала позировать для журналов нижнего белья.

В 2016 году героиня зарегистрировалась на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Она стала одной из первых 100 женщин, пользующихся сайтом для общения с поклонниками. В 2018 году портал начал набирать популярность, и Роуз решила отнестись к своему контенту более серьезно.

Бывшая сотрудница полиции начала регулярно публиковать контент, уделяя его созданию от 14 до 16 часов в день. За полгода доход англичанки вырос с 10 тысяч фунтов стерлингов (один миллион рублей) до 150 тысяч фунтов стерлингов (15,4 миллиона рублей) в месяц.

По словам женщины, она не тратит и пяти процентов своего ежемесячного заработка. Она предпочитает инвестировать полученные деньги в недвижимость и свою компанию Amazon Suppliments. Единственной дорогостоящей покупкой Роуз стал суперкар Lamborghini стоимостью 265 тысяч фунтов стерлингов (27,2 миллиона рублей).

Женщина объяснила, что быть моделью на OnlyFans не так просто, как может показаться другим людям. «Моя финансовая свобода кажется мне сном, который скоро закончится, но я уже так привыкла к ней, поэтому постоянно стремлюсь стать лучше. Некоторые люди думают, что это легкие деньги, но они не видят, сколько часов в день я трачу на создание контента. Насколько знаю, я самая высокооплачиваемая модель на этой платформе, и я считаю, что заслужила это», — подчеркнула она.

В феврале юристка также бросила работу и прославилась благодаря откровенным снимкам. 26-летняя Летиция Андраде (Leticia Andrade) ранее работала в сфере криминалистики, поскольку эта область полностью удовлетворяла ее финансовые потребности. При этом героиня призналась, что всегда мечтала зарабатывать с помощью социальных сетей.

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