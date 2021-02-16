Жившая в фургоне девушка начала торговать интимными снимками и разбогатела

Жительница Австралии рассказала о своей бедной жизни до того, как она начала торговать интимными снимками на платформе OnlyFans. Об этом сообщает Daily Mail.



По словам 21-летней Анны Пол (Anna Paul), несколько лет назад ее семье приходилось «сводить концы с концами», проживая в старом фургоне на 30 долларов (две тысячи рублей) в неделю. «Мы росли без денег. Мы много чего не могли себе позволить, но наша семейная жизнь всегда была такой прекрасной, что это не имело большого значения», — поделилась Пол.



Девушка призналась, что обрела популярность случайно. «Я просто часто выкладывала фото и видео в соцсети, и вдруг на меня начали подписываться люди. Их количество росло с каждым днем — так все и случилось. Многие пишут, что это ненастоящая работа. Так если она ненастоящая, тогда откуда берутся деньги? Деньги настоящие, значит, и работа настоящая», — рассуждала она.



В настоящий момент героиня является одной из самых популярных моделей на OnlyFans. За подписку на просмотр своих фото девушка взимает плату в размере 20 долларов (1500 рублей) на срок в три месяца, 36 долларов (2600 рублей) на шесть месяцев и 60 долларов (4300) на год. Кроме того, Анна Пол проживает в особняке стоимостью 100 000 долларов (7,3 миллиона рублей) на побережье Квинсленда и владеет автопарком из 10 машин.



Ранее в феврале девушка бросила карьеру юриста и прославилась благодаря откровенным снимкам в соцсетях. Согласно материалу, 26-летняя Летиция Андраде (Leticia Andrade) ранее работала в сфере криминалистики, поскольку эта область полностью удовлетворяла ее финансовые потребности. Однако героиня призналась, что всегда мечтала зарабатывать с помощью социальных сетей.

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