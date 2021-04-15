Модель OnlyFans раскрыла самые странные просьбы подписчиков

Американская модель зарегистрировалась в соцсети OnlyFans и раскрыла самые странные просьбы, которые она получала от своих подписчиков. Ее интервью появилось на Daily Star.

26-летняя жительница Вашингтона Криста Шипман (Krista Shipman) оставила работу в военном госпитале и завела аккаунт на платформе в сентябре 2020 года. С тех пор девушке постоянно поступают предложения о романтических встречах от пользователей обоих полов, которые обещают ей оплату в десятки тысяч долларов.

Однажды, по словам Шипман, незнакомый мужчина пообещал ей 70 тысяч долларов (пять миллионов рублей) за неделю, проведенную вместе. «Он прислал мне свои паспортные данные, адрес и фотографии дома, чтобы я его оценила. Он был крайне настойчив, и я поняла, что это предложение о проституции», — пожаловалась модель и добавила, что отклонила просьбу поклонника.

Еще один подписчик американки, который впоследствии оказался гомосексуалистом, сделал ей предложение о замужестве и совместной жизни за 50 миллионов долларов (почти четыре миллиарда рублей). «При этом я имела право встречаться и спать, с кем пожелаю. Единственный запрет — не приводить посторонних людей в его дом», — поделилась она.

Кроме того, модель поделилась, что многие пользователи платят ей крупные суммы денег за обычную беседу. «Им просто нужен тот, кто их выслушает и не осудит», — рассказала девушка.

В заключение Шипман добавила, что подписчики часто благодарят ее за откровенные фотографии и диалог дорогостоящими подарками.

В марте стало известно о жительнице Майами, которая бросила работу риелтора, родила ребенка и разбогатела на продаже откровенных снимков. После родов 34-летняя Кэрол Абранчес (Carol Abranches) уволилась из агентства недвижимости и зарегистрировалась на онлайн-платформе OnlyFans, где пользователи получают доступ к контенту за определенную плату. Она зарабатывает около 35 тысяч фунтов стерлингов (3,6 миллиона рублей) в месяц.