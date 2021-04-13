13-летняя дочь снимала мать в нижнем белье для OnlyFans из любви к деньгам

Британская певица Керри Катона (Kerry Katona) призналась, что автор ее откровенных фотографий для платформы OnlyFans — ее 13-летняя дочь Хайди (Heidi). Об этом сообщает Mirror.

Выяснилось, что 40-летняя знаменитость регулярно позирует перед ребенком в нижнем белье, а затем публикует получившиеся снимки в социальной сети. По словам Катоны, регистрация на OnlyFans не только принесла дополнительный доход семье, но и «полностью изменила ее жизнь».

«Я говорю своим детям: какая разница, как снимать меня топлес — на пляже или для сайта, контент которого я выбираю сама? Это изменило мою жизнь в финансовом плане и придало мне уверенности в себе», — поделилась Катона.

Певица заявила, что Хайди нравится фотографировать ее полуобнаженной, поскольку она тоже «пожинает плоды заработка матери». «Моих детей все устраивает, они любят деньги! Я научила их, что мнение чужих людей не имеет значения», — заключила она.

Керри Катона — актриса, телеведущая, экс-солистка музыкальной поп-группы Atomic Kitten. У нее пятеро детей от троих бывших мужей, и сейчас она помолвлена с персональным тренером Райаном Махони (Ryan Mahoney).

В марте стало известно о жительнице Майами, которая бросила работу риелтора, родила ребенка и разбогатела на продаже откровенных снимков. После родов 34-летняя Кэрол Абранчес (Carol Abranches) уволилась из агентства недвижимости и зарегистрировалась на онлайн-платформе OnlyFans, где пользователи получают доступ к контенту за определенную плату. Она зарабатывает около 35 тысяч фунтов стерлингов (3,6 миллиона рублей) в месяц.