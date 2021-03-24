Женщина раскрыла плюсы продажи откровенных фото в сети вопреки нападкам родных

Американка, которая подверглась нападкам со стороны родственников за продажу откровенных снимков в сети, раскрыла плюсы своей работы. Ее историю публикуют Daily Mail.

Жительница штата Аризона Джессика Смаерс (Jessica Smyers) рассказала, что начала вести аккаунт на платформе OnlyFans, где пользователи получают доступ к контенту за определенную плату, в 2019 году. Сразу после регистрации на сайте она столкнулась с осуждением со стороны близких друзей, некоторых членов семьи и незнакомцев.

«Меня называли проституткой, плохой и безответственной матерью. Родные хотели, чтобы я была домохозяйкой, которую обеспечивает муж, но это точно не для меня», — пояснила модель.

По словам героини, публикация фотографий в обнаженном виде и нижнем белье изменила ее жизнь к лучшему. Так, например, ей удалось заработать достаточно денег, чтобы уехать от родителей, а также полностью обеспечивать дочь. Помимо этого, у Смайерс появилось больше свободного времени, которое она посвящает ребенку.

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«У меня появился смысл жизни. Я стараюсь игнорировать негативные высказывания людей в свой адрес. У меня лучшая работа с гибким графиком. То, что я стала матерью, не делает меня менее сексуальной», — считает американка.

Манекенщица добавила, что создает контент, пока ее дочь играет в соседней комнате. Она также фотографируется в откровенных образах во время семейных прогулок. «Моей дочери всего четыре года, и ей нет дела до моей работы. Когда я была ребенком, я также не интересовалась, чем занимаются мои родители», — заключила Смайерс.

В марте женщина разбогатела на продаже снимков ступней во время карантина. Британка Клаудия Акс (Claudia Ax) потеряла работу и зарегистрировалась в социальной сети EscortFans — аналоге платформы OnlyFans. За восемь месяцев она заработала 250 тысяч евро (22 миллиона рублей).