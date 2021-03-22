Женщина разбогатела на продаже снимков ступней во время карантина

Эскортница разбогатела на продаже фотографий своих ступней во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Соответствующая история появилась на портале Daily Star.

Как сообщает издание, британка Клаудия Акс (Claudia Ax) потеряла работу, когда во всем мире начали действовать ограничения на передвижение. Тогда героиня материала зарегистрировалась в социальной сети EscortFans — аналоге платформы OnlyFans, где пользователи получают доступ к контенту за определенную плату.

«EscortFans предоставил огромную поддержку работникам секс-индустрии, которые остались без средств к существованию», — рассказала Акс. Отмечается, что за восемь месяцев ей удалось заработать 250 тысяч евро (22 миллиона рублей).

По словам британки, помимо публикации кадров, на которых она запечатлена в нижнем белье или обнаженном виде, ей также часто приходят запросы от подписчиков на фотографии ее ступней. «В сети много фут-фетишистов. Один из них попросил меня попозировать в любых носках, — комментирует Акс. — Еще часто меня просят надеть латексный костюм».

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