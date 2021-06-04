Не имевшая дома девушка стала моделью на OnlyFans и через год купила виллу

Жительница Ирландии, не имевшая собственного дома, стала моделью в соцсети OnlyFans и в скором времени смогла купить себе недвижимость. Об этом сообщает Daily Star.

24-летняя Ниам Оконнор (Niamh O’Connor) переехала в Турцию в 2020 году. Продавая интимные фотографии на OnlyFans (платформа, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату), менее чем через год девушка накопила на трехкомнатную квартиру, а затем — на виллу у моря с большим садом и бассейном.

«До этого я жила в доме на колесах на заднем дворе коттеджа своих родителей. Я не могла позволить себе аренду жилья, поскольку цены были сумасшедшие. Работая на обычной работе в Ирландии, купить недвижимость невозможно», — вспоминает Оконнор.

Героиня материала заявила, что воспринимает публикацию откровенных фотографий как полноценную профессию. «Люди не считают это нормальной работой, даже не смотря на мой огромный заработок», — пожаловалась она, однако не назвала конкретной суммы.

В настоящий момент, проживая в Турции, девушка планирует сдавать свои апартаменты для дополнительного дохода. Она призналась, что сочувствует своей семье, которая осталась в Ирландии, и мечтает, что однажды сможет перевезти ее к себе.

В мае фитнес-тренер из Великобритании бросила работу в спортзале, стала вебкам-моделью и разбогатела. 46-летняя Сэнди Стар начала позировать для молодых поклонников в нижнем белье по совету подруги. В настоящий момент она зарабатывает до пяти тысяч фунтов стерлингов (около полумиллиона рублей) в месяц.