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Модель «с болью во всем теле» разбогатела на продаже откровенных фото и исцелилась

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Фото: @kristineliseofficial

Модель, страдавшая от болей во всем теле и хронической усталости с 15 лет, разбогатела на продаже откровенных снимков в сети и исцелилась от недуга. Об этом сообщает Mirror.

Врачи диагностировали 28-летней жительнице Техаса Кристин Элис (Kristin Elise) фибромиалгию (заболевание, для которого характерна постоянная симметричная мышечно-скелетная боль — прим. «Ленты.ру») в студенческие годы.

«Каждое утро я просыпалась с ощущением, будто бы умираю. При этом внешне я выглядела абсолютно нормально. Врачи долго пытались понять, что со мной происходит, они перебирали все варианты вплоть до рака, — поделилась героиня материала. — Иногда мне становилось лучше, а затем снова подступала боль. Она была циклична и продолжалась годами».

Чтобы облегчить боли, Элис решила начать следить за своей диетой и заниматься спортом. Девушка увлеклась тяжелой атлетикой, йогой, растяжкой и танцами: по ее словам, физические нагрузки оказали положительное влияние на ее здоровье.

Помимо этого, американка зарегистрировалась в соцсети OnlyFans, подписчики которой получают доступ к контенту за определенную плату, и начала размещать там свои откровенные снимки. В настоящий момент средний заработок Элис составляет 350 тысяч фунтов стерлингов (около 35 миллионов рублей) в год. Девушка призналась, что такая деятельность помогла ей избавиться от психологических проблем, связанных с болезнью.

Американка заявляет, что в настоящий момент практически полностью выздоровела от фибромиалгии. «Мне будто бы подарили второй шанс. Симптомы отступили пару лет назад. Это настоящее благословение», — заключила она.

Ранее в мае фитнес-тренер из Великобритании бросила работу в спортзале, стала вебкам-моделью и разбогатела. Оставив свою профессию два года назад, 46-летняя Сэнди Стар начала позировать для молодых поклонников в нижнем белье по совету подруги. В настоящий момент она зарабатывает до пяти тысяч фунтов стерлингов (около полумиллиона рублей) в месяц.

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