Девушка увидела шанс разбогатеть в добровольном унижении мужчин в интернете и бросила работу в офисе. Соответствующую историю публикует Daily Star.

Жительница Нью-Йорка Госпожа Марли (Mistress Marley) решила кардинально сменить род деятельности, чтобы зарабатывать в разы больше. Так, она стала финансовой доминантрикс (коротко «финдом») — это один из фетишей БДСМ, который заключается в том, что сабмиссивный мужчина платит деньги доминирующей женщине за унижения, шантаж или контроль с ее стороны.

27-летняя героиня материала проводит подобные сеансы в режиме онлайн. Созваниваясь с мужчинами по видео, доминантрикс предстает перед ними в откровенных латексных костюмах и корсетах. «Во время моих виртуальных сеансов клиенты любят, когда их словесно унижают. Например, "вы такой неудачник, что никогда не получите возможность увидеть меня лично или поговорить со мной"», — объяснила она.

Согласно материалу, Марли однажды разместила в интернете ролик, на кадрах которого она, одетая в черный корсетный топ и желтые брюки со змеиным принтом, держала цепь в руке и выгуливала на улице мужчину средних лет. Позже девушка отметила, что это был один из ее клиентов, который заплатил ей крупную сумму, чтобы она «контролировала его». «Это был первый раз, когда я совершала публичное унижение в таких масштабах», — прокомментировала доминантрикс.

По словам американки, другим клиентам доставляет удовольствие, когда их шантажируют рассекречиванием личных данных. «Они добровольно присылают мне свои удостоверения личности с фотографией, домашние адреса и компрометирующие их фотографии и просят, чтобы я, угрожая, размещала это на своих страницах в социальных сетях», — добавила героиня материала.

В своих соцсетях Марли часто демонстрирует подарки, полученные от ее клиентов, в честности, сумки люксовых брендов, полностью оплаченные путешествия или же пачки денег.

Тем, кто интересуется подобной деятельностью, девушка посоветовала изучить различные БДСМ-сообщества и специально составленные протоколы о согласии и безопасности.

В сентябре женщина разбогатела на продаже своих пошлых снимков и бросила работу в офисе. Модель Оливия Бланко (Olivia Blanco) рассказала журналистам, что ненавидела ходить в офис и решила зарегистрироваться в соцсети OnlyFans, подписчики которой получают доступ к контенту за определенную плату. По ее словам, сейчас, работая моделью, она получает около 100 тысяч долларов каждый месяц.