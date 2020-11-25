БДСМ-белье стало трендом у знаменитостей

Нижнее белье, которое в сети сравнили с атрибутом для БДСМ, стало новым трендом среди знаменитостей. На опубликованные в социальных сетях снимки обратили внимание в Daily Star.

Речь идет о черном комплекте популярного интернет-ретейлера Fashion Nova, стоимость которого на сайте бренда составляет 23 фунта стерлингов (2324 рубля). Белье Rough Touch выполнено из ткани, имитирующей кожу, и оформлено несколькими вырезами. При этом бюстгальтер и трусы с завышенной талией соединяются друг с другом с помощью широких бретелей.

Так, например, в упомянутом образе снялась модель Анжела Кастелланос (Angela Castellanos). Она попозировала в нижнем белье, сидя на кровати в собственном доме. Ее пост набрал больше 100 тысяч лайков. Манекенщица Эриана Бланко (Eriana Blanco), в свою очередь, сфотографировалась в комплекте Fashion Nova на фоне белой стены, а плюс-сайз-модель Сэмми (Sammy) запечатлели в полный рост с распущенными волосами.

В июле утягивающее нижнее белье стало новым трендом у знаменитостей. Звезды начали массово публиковать фото, на которых они позируют в белье с завышенной талией. Отмечается, что поклонницами такого комплекта стали британская актриса Холли Уиллоби (Holly Willoughby), певица Луиз Реднапп (Louise Redknapp) и телеведущая Сайра Хан (Saira Khan).