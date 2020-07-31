Утягивающее нижнее белье стало новым трендом у знаменитостей

Знаменитости массово полюбили носить утягивающее белье с завышенной талией и запустили новый тренд. Соответствующий материал публикует The Sun.

Отмечается, что поклонницами такого белья стали британская актриса Холли Уиллоби (Holly Willoughby), певица Луиз Реднапп (Louise Redknapp), телеведущая Сайра Хан (Saira Khan), а также писательница Софи Хинчлифф (Sophie Hinchliffe).

Например, ведущая британского ток-шоу Loose Women («Свободные женщины») Сайра Хан поделилась в своем Instagram-аккаунте селфи в кружевном комплекте бренда Figleaves и объяснила, что потратила огромную сумму денег в поисках удобного нижнего белья. «Чтобы купить комфортное белье, я должна была забыть о сексуальности и выглядеть проще. Поэтому я выбрала большие трусы с завышенной талией и обычный бюстгальтер», — пояснила 50-летняя знаменитость.

В свою очередь Хинчлифф призналась подписчикам, что является поклонницей черных кружевных трусиков с высокой талией марки Marks & Spencer. «Я сменила много размеров одежды за последние годы, но нижнее белье для меня должно быть удобным. Эти трусы очень комфортные и при этом красивые», — высказалась она.

39-летняя Уиллоби в эфире телешоу на канале ITV подняла платье и продемонстрировала свое белье: на ней были корректирующие фигуру шорты. «У меня есть прекрасное нижнее белье, но я почти никогда его не ношу, потому что отдаю предпочтение подобным утягивающим комплектам или белью телесного цвета», — поделилась актриса.

По информации издания, подобные изделия стали популярными благодаря предпринимательнице Ким Кардашьян-Уэст, которая создала собственную марку утягивающего нижнего белья Skims.

Фото опубликовано @skims

Также директора бренда Marks & Spencer в одном из интервью для Vogue рассказали о том, что трусы с завышенной талией являются их бестселлерами: каждый год продается почти три миллиона пар.

Кроме того, согласно отчету компании Lyst, отслеживающей потребительское поведение в сфере моды, в июне количество запросов на «женские боксеры» выросло на 25 процентов.

В июне Ким Кардашьян попозировала в облегающем боди собственного бренда Skims. 39-летняя знаменитость снялась сидя на полу в боди в тон кожи, ткань которого просвечивает ее обнаженную грудь. Также ее запечатлели в корректирующем комплекте нижнего белья того же цвета, состоящего из бюстгальтера и шорт с завышенной талией.