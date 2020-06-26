Ким Кардашьян попозировала в облегающем боди собственного бренда без белья

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст порадовала поклонников снимками в облегающих нарядах собственного бренда нижнего белья Skims. Серия фотографий была опубликована на ее странице в Instagram.

39-летняя знаменитость сфотографировалась сидя на полу в боди в тон кожи, ткань которого просвечивает ее обнаженную грудь. Помимо этого, Кардашьян попозировала в корректирующем комплекте нижнего белья того же цвета, состоящего из бюстгальтера и шорт с завышенной талией.

Фото опубликовано @kimkardashian

Автором фотографий стала визажистка Аш Холм (Ash Holm), которая также сделала предпринимательнице нюдовый макияж. В описании к публикации Кардашьян объявила о скором начале продаж новой летней продукции бренда Skims.

Подписчики восхитились фигурой звезды, назвав ее «горячей». «В этих кадрах мне нравится все», «От тебя захватывает дух, Ким!», «Какая же ты милая», «Одна из самых горячих женщин», — комментировали поклонники.

В июне украинская фотохудожница Саша Самсонова поснимала младшую сестру Ким Кардашьян Хлои в бикини. На размещенном снимке 35-летняя знаменитость лежит с собранными в пучок волосами на бортике бассейна в комплекте оливкового цвета. Ее также запечатлели в слитном черном купальнике.

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