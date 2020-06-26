Модель порадовала фанатов снимком в мокрой футболке на голое тело

Модель известного бренда Fashion Nova опубликовала снимок в мокрой укороченной футболке без нижнего белья и порадовала подписчиков. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

25-летнюю Матильду Танто (Mathilde Tantot) сфотографировали в реке на фоне леса в черных коротких шортах и белом кроп-топе, ткань которого просвечивает ее оголенное тело. На одном из кадров знаменитость позирует спиной к фотографу. «Я забыла свой купальник», — написала модель в описании к посту.

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Поклонники восхитились внешним видом Танто и сделали ей комплименты в комментариях под публикацией, которая набрала больше миллиона лайков. «Ты само совершенство», «Прекрасна», «Ангел», «Господи, я хочу выглядеть так же! Ты идеальна», «Какая же ты горячая», — высказывались фанаты.

15 июня Матльда Танто разместила фото топлес, призвав тем самым пользователей сети пристегиваться в автомобиле. На снимке она прикрывает правую грудь рукой, при этом левую заслоняет ремень безопасности.

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