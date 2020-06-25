Самая красивая женщина в мире снялась обнаженной в образе инопланетянки

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, приняла участие в откровенной съемке для модного журнала I-D. Ее фотографии были опубликованы на сайте издания.

23-летнюю знаменитость сфотографировали обнаженной во дворе дома в образе инопланетянки. Она попозировала на фоне дерева, прикрывая обнаженное тело цветущими ветками. Волосы Хадид окрашены в розовый цвет, а на лицо нанесен яркий макияж. Из аксессуаров на модели — массивные золотые серьги.

Кендалл Дженнер Фото: I-D

Отмечается, что фотосессия проходила дистанционно через веб-камеру. Автором съемки выступил фотограф Мерт Алас (Mert Alas), а стилистом и визажистом — Пол Хэнлон (Paul Hanlon). Помимо Хадид в проекте приняла участие супермодель Кендалл Дженнер, которую запечатлели топлес в бассейне.

В июне Белла Хадид поучаствовала в съемке рекламы новой летней коллекции бренда Calvin Klein. Она попозировала на фоне белой стены в слитном черном купальнике с логотипом марки, оформленным глубоким декольте. Она также поплавала в бассейне в топе-бандо на бретелях неоново-зеленого цвета.

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