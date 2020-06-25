Отсутствие макияжа у модели в нижнем белье в рекламе косметики озадачило фанатов

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, опубликовала откровенные фотографии и озадачила поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

Известно, что размещенные кадры были сделаны в поддержку новой коллекции собственного косметического бренда ее младшей сестры Кайли Дженнер Kylie Cosmetics. На них супермодель позирует на диване в комплекте нижнего белья с анималистичным принтом. Ее образ дополняют длинные перчатки в тон и небольшие серьги. На лицо знаменитости нанесен нюдовый макияж с использованием средств из линейки Kendall x Kylie.

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Фанаты восхитились внешним видом 24-летней Дженнер, однако были возмущены тем, что на снимках сложно разглядеть макияж. «Выглядишь нереально!», «Ты невероятно красива, как и всегда, но из-за плохого освещения я не могу рассмотреть макияж», «Но ведь мы даже не видим макияж...», «Горячо», «Тот неловкий момент, когда рекламируешь косметику в темноте», — комментировали они пост, набравший 4,9 миллиона лайков.

Ранее в июне Кендалл Дженнер снялась в рекламной кампании косметического бренда Кайли Kylie Cosmetics. Ее сфотографировали в бежевом комплекте нижнего белья бренда Vera Wang: бюстгальтере и расстегнутом наполовину корсете, который оголил бедро модели. Автором съемки выступил модный фотограф Грэг Суэйлс (Greg Swales).

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