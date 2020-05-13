«Единственная красавица в семье Кардашьян» поделилась фото в откровенном боди

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, опубликовала откровенный снимок в нижнем белье. Фото появилось в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 24-летняя знаменитость позирует лежа на кровати в черном кружевном боди, сквозь которое видна ее обнаженную грудь. «Сделала макияж и прочее», — подписала публикацию Дженнер, которая набрала больше шести миллионов лайков и почти 27 тысяч комментариев.

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Подписчики модели восхитились ее внешним видом. «Мне нравится то, как естественно ты выглядишь по сравнению с сестрами», «Какая красотка», «Выглядишь потрясающе!», «Ты такая миниатюрная», «Горячо!» — писали они.

В мае популярная американская актриса Сидни Суини (Sydney Sweeney) снялась в рекламе новой летней коллекции бренда нижнего белья Savage X Fenty. На размещенном в Instagram фото 22-летняя Суини запечатлена в комплекте розового цвета с цветочным принтом и кружевными деталями. Она также попозировала в белой шелковой блузке и босоножках на каблуках.

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