«Единственная красавица в семье Кардашьян» поделилась откровенными фото в бикини

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, опубликовала откровенные фото в купальнике. Серией снимков она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На первом размещенном кадре знаменитость позирует в воде в разноцветном бикини, верх которого завязан таким образом, что открывает часть ее груди. Дженнер также сфотографировали лежащей на шезлонге в солнцезащитных очках, а на другом снимке она запечатлена вместе с сестрой Кайли Дженнер и ее дочерью Сторми.

Автором съемки стала фотограф Эмбер Асали (Amber Asaly), которая часто сотрудничает с членами семьи Кардашьян.

Поклонники Дженнер оценили ее внешний вид и написали об этом в комментариях под постом, набравшим 5,6 миллиона лайков. «Эти фото невероятные», «Любовь всей моей жизни», «У меня челюсть отпала», «Вау, а ты миленькая», — отмечали они.

В марте Кендалл Дженнер уже публиковала снимки в том же купальнике. На одном из фото модель запечатлели загорающей на шезлонге в шляпе, а на остальных — она снимает свое отражение в зеркале на телефон. Публикация девушки стала популярной в сети и получила больше 8 миллионов лайков.

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