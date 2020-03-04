«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала фото в откровенном бикини

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, сфотографировалась в откровенном купальнике. Серией снимков она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Знаменитость продемонстрировала разноцветное бикини с плавками с высокой талией, а верх завязан таким образом, что открывает часть ее груди. На одном из кадров модель запечатлена загорающей на лежаке в шляпе, а на остальных — Дженнер снимает свое отражение в зеркале на телефон.

Публикация модели набрала больше восьми миллионов лайков. Подписчики восхитились ее фигурой в комментариях под постом. «Вау, представьте, если бы выглядели так», «Загорелая красотка», «Идеальная женская фигура», «От Кендалл веет сексом», — написали они.

В феврале в сети появились фото Дженнер в винтажном бикини. 24-летняя модель стоит на фоне пальм в темно-синем купальнике, выполненном в винтажном стиле, и держит в руках шланг с водой. Ее образ дополнен золотыми серьгами-конго и черными короткими сандалиями-гладиаторами.

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