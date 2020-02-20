Единственная красавица в семье Кардашьян снялась топлес для обложки журнала

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, снялась топлес для обложки журнала Garage. Такая информация появилась в Instagram-аккаунте издания в среду, 19 февраля.

На фото 24-летняя Дженнер позирует без одежды и прикрывает грудь руками. Нижняя часть ее тела не видна за белым полотном, на фоне которого проводилась фотосессия.

Kendall x Maurizio x Campbell for the cover of @garage_magazine. Fucking dreamy. Photographer and Director: @campbelladdy Fashion Director: @gabriellak_j Creative Director: @brianphillipsimage Hair: @evaniefrausto Makeup: @erinparsonsmakeup Manicurist: @honeynailz Set Designer: @frau.juliawagner Movement Director: @jordandrobson DOP: @jaredtaylorchristiansen Production: Heather Robbins, Maria Strycharz, and @weiliwang83 Фото опубликовано @gabriellak_j

Автором идеи стал художник Маурицио Каттелан (Maurizio Cattelan), который прославился после того, как выставил обычный банан из продуктового магазина на художественной ярмарке Art Basel в качестве произведение искусства. «Неуравновешенная Кендалл», — гласит описание к посту в аккаунте Garage.

Съемку провел фотограф Кэмпбелл Эдди (Campbell Addy), стилистом выступила фэшн-директор журнала Габриэлла Карефа-Джонсон (Gabriella Karefa-Johnson).

В октябре 2019 года Кендалл Дженнер снялась в рекламе нижнего белья американского бренда Calvin Klein. На снимке Дженнер лежала на диване напротив зеркальных дверей гардероба. 23-летняя модель была одета в нижнее белье Calvin Klein из коллекции CK50, посвященной 50-летнему юбилею бренда.

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