Обычный банан продали за 120 тысяч долларов

Обычный банан из продуктового магазина выставили на международной художественной ярмарке Art Basel как произведение искусства и продали за крупную сумму. Об этом пишет Artnet.

Итальянский художник Маурицио Каттелан (Maurizio Cattelan) купил банан в супермаркете в Майами, прикрепил его скотчем к стене в Парижской галерее Perrotin и оценил экспонат в 120 тысяч долларов (более 7,5 миллиона рублей), дав ему название «Комик».

Владелец галереи Эммануэль Перротин (Emmanuel Perrotin) рассказал, что первой покупательницей банана стала француженка, которая и раньше приобретала работы итальянца, но не знала, что они принадлежат ему. После того как «Комика» продали во второй раз, было решено поднять цену до 150 тысяч долларов (более девяти миллионов рублей), однако экспонат перестал пользоваться спросом.

«Если в ближайшее время не найдется покупатель, я выброшу этот гниющий банан», — заявил Перротин. Несмотря на высокий ценник, владелец галереи не беспокоится о том, что кто-то украдет экспонат, так как на стенде есть запасной банан. Кроме того, без сертификата подлинности он становится обычным фруктом.

В апреле в шотландском городе Эдинбурге семья обнаружила в шкафу ценную реликвию стоимостью один миллион фунтов стерлингов (82,4 миллиона рублей). Это оказалась шахматная фигурка, которая пролежала у них в шкафу более 50 лет. Специалист считает, что это одна из самых редких и важных для ценителей европейской культуры шахматных фигурок с острова Льюис.

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