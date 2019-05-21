Мужчина нашел саблю XVII века возле потерпевшего крушение корабля

В графстве Корнуолл, Англия, мужчина нашел фрагменты пиратской сабли, изготовленной около 335 лет назад. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.
Роберт Фельче (Robert Felce) занимался поиском сокровищ в бухте Доллар-Коув, где в XVII веке потерпел крушение корабль «Шидам». Британец обнаружил несколько кусков лезвия, они были разбросаны в небольшом овраге и покрыты песком. Он предполагает, что это фрагменты абордажной сабли.
«Как и следовало ожидать, годы и океан взяли свое. Большая часть лезвия либо поржавела, либо отсутствует», — прокомментировал свою находку Фельче.
Однако он отметил, что несмотря на значительные разрушения предмета, определить первоначальные размеры и форму сабли все же возможно.
«Ее длина могла быть более 60 сантиметров, оружие, вероятно, поддерживалось в хорошем состоянии владельцем, который мог быть либо моряком, либо солдатом, либо даже североафриканским пиратом», — добавил британец.
Это не первая находка Фельче в бухте Доллар-Коув. Ранее он обнаружил там три ручные гранаты.
«Шидам» был голландским торговым судном. В 1683 году его захватили пираты Барбари, а затем — англичане. Они использовали его в качестве транспортного судна Королевского военно-морского флота. «Шидам» потонул во время сильного шторма в апреле 1684 года.
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