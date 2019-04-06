Кладоискатель нашел в поле золотую монету стоимостью сто тысяч фунтов

В английском графстве Кент кладоискатель нашел идеально сохранившуюся монету III века нашей эры. Об этом сообщает издание Daily Mail.
30-летний мужчина совершил находку, когда прочесывал с металлоискателем свежевспаханное поле под Дувром. «Поначалу ее подлинность вызывала у меня сомнения, потому что она была такой блестящей» — рассказывает он. После взвешивания стало ясно, что монета действительно изготовлена из золота.
Специалисты из Британского музея пришли к выводу, что она была отчеканена при римском императоре-узурпаторе Аллекте, который правил Британией в 293—296 годах. На ее лицевой стороне изображены двое пленников, стоящих на коленях перед Аполлоном, а реверс занимает профиль императора. Вес составляет 24 карата.
Это первая монета времен правления Аллекта, найденная за последние 50 лет. До сих пор единственный образец в таком же хорошем состоянии хранился в Британском музее. Кладоискатель планирует продать находку с аукциона. Оценщики полагают, что за нее можно выручить не менее ста тысяч фунтов стерлингов (8,6 миллионов рублей).
В феврале сообщалось, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов, оказался изделием XVII века, выпущенным на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов.