Кладоискатель нашел в поле золотую монету стоимостью сто тысяч фунтов

В английском графстве Кент кладоискатель нашел идеально сохранившуюся монету III века нашей эры. Об этом сообщает издание Daily Mail.

30-летний мужчина совершил находку, когда прочесывал с металлоискателем свежевспаханное поле под Дувром. «Поначалу ее подлинность вызывала у меня сомнения, потому что она была такой блестящей» — рассказывает он. После взвешивания стало ясно, что монета действительно изготовлена из золота.

Материалы по теме «Я не остановлюсь, пока не выкопаю его» За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря

Специалисты из Британского музея пришли к выводу, что она была отчеканена при римском императоре-узурпаторе Аллекте, который правил Британией в 293—296 годах. На ее лицевой стороне изображены двое пленников, стоящих на коленях перед Аполлоном, а реверс занимает профиль императора. Вес составляет 24 карата.

Это первая монета времен правления Аллекта, найденная за последние 50 лет. До сих пор единственный образец в таком же хорошем состоянии хранился в Британском музее. Кладоискатель планирует продать находку с аукциона. Оценщики полагают, что за нее можно выручить не менее ста тысяч фунтов стерлингов (8,6 миллионов рублей).

В феврале сообщалось, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов, оказался изделием XVII века, выпущенным на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!