Из жизни
 
Последние новости
Названы вакансии с зарплатой выше полумиллиона рублей
В Москве закрыли восемь станций метро 
Поезд на полном ходу протаранил машину скорой помощи в Польше
Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ после катастроф
Арест Кокорина и Мамаева назвали средневековой пыткой
Стало известно о подглядывании американских спутников-шпионов за российскими
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Соловьев объяснил изгнание из студии польского эксперта после слов о СССР
Украина отменит поезда из Киева и Львова в Москву
Новости партнеров

Кладоискатель нашел в поле золотую монету стоимостью сто тысяч фунтов

Перейти в «Мою Ленту»

В английском графстве Кент кладоискатель нашел идеально сохранившуюся монету III века нашей эры. Об этом сообщает издание Daily Mail.

30-летний мужчина совершил находку, когда прочесывал с металлоискателем свежевспаханное поле под Дувром. «Поначалу ее подлинность вызывала у меня сомнения, потому что она была такой блестящей» — рассказывает он. После взвешивания стало ясно, что монета действительно изготовлена из золота.

Специалисты из Британского музея пришли к выводу, что она была отчеканена при римском императоре-узурпаторе Аллекте, который правил Британией в 293—296 годах. На ее лицевой стороне изображены двое пленников, стоящих на коленях перед Аполлоном, а реверс занимает профиль императора. Вес составляет 24 карата.

Это первая монета времен правления Аллекта, найденная за последние 50 лет. До сих пор единственный образец в таком же хорошем состоянии хранился в Британском музее. Кладоискатель планирует продать находку с аукциона. Оценщики полагают, что за нее можно выручить не менее ста тысяч фунтов стерлингов (8,6 миллионов рублей).

В феврале сообщалось, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов, оказался изделием XVII века, выпущенным на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Immaculate gold coin worth £100,000 emblazoned with the face of 'the first Brexiteer' who took Britain out of the Roman Empire in 293AD is discovered by an amateur metal detectorist
Честный француз вернул ценную посылку и получил слиток золота
Похитители стокилограммовой золотой монеты предстали перед судом
Британец продал старый чайник за 575 тысяч фунтов стерлингов
Другие материалы рубрики
Из жизни00:04 5 апреля

«Приходится держать язык за зубами»

Этот сыщик находит пропавшие сокровища по всему миру. Ему помогает мафия
20:58 5 апреля

Толстяк сбросил 100 килограммов и стал велосипедистом

17:24 5 апреля

Нападение агрессивной акулы на аквалангиста попало на видео

19:13 5 апреля

Бывшей жене-простолюдинке принца Люксембургского достался дом и жалкие алименты

Из жизни00:0222 марта

«Приходится делать вещи, от которых страшно»

Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
20:01 5 апреля

Громкая музыка убила редкого крокодила

15:22 5 апреля

Российская семья выкинула на помойку миллионы рублей

16:40 5 апреля

Мужчина пел 106 часов подряд ради рекорда и потерпел фиаско

Из жизни00:04 2 апреля
Элизабет Шорт

«Женоненавистник и садист высшего порядка»

Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
18:37 5 апреля

Весившая на 30 килограммов больше мужа британка расстроилась и похудела

11:17 5 апреля

Женщина проглотила бутерброд с зубочисткой и умерла

08:39 5 апреля

Скорбящего над телом матери детеныша гориллы сняли на видео

Россия
«Гена, ты — неправильный человек!»
Российский пенсионер продал квартиру и внедорожник. И построил спортзал для инвалидов
«Гнобить нас стали недавно»
Российские врачи — об ошибках, нехватке лекарств и играх со смертностью
В России могут появиться «безнадежные» дети-инвалиды
Родители бьют тревогу и боятся лишиться помощи Минздрава
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Сбежавшая из психбольницы россиянка пробралась на самолет «зайцем»
Кадыров объяснил появление флага Косово на главном стадионе Чечни
Российская школьница сбежала из дома с котом и доехала до Челябинска на попутках
Все материалы
Мир
Спецназ на всю голову
США, СССР и Третий рейх пытались создать боевых экстрасенсов. Теперь этим занялась Россия
Поезд на полном ходу протаранил машину скорой помощи в Польше
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38
Наступление ливийского фельдмаршала Хафтара на Триполи захлебнулось
Армия фельдмаршала Хафтара захватила аэропорт в Триполи
Желавшего мстить за расстрел мечетей албанца поймали в США
В Ливии начался военный переворот
Мятежный маршал попросил помощи у России и двинул войска на столицу
Все материалы
Бывший СССР
Казахский исход
Назарбаев был гарантом национального мира. С его уходом русскоязычные начинают уезжать
В штабе Зеленского начали поиск замены Тимошенко на дебатах с Порошенко
Украина отменит поезда из Киева и Львова в Москву
Стало известно о возмущении Тимошенко из-за Зеленского
Русского мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
Его уволили из-за коррупционных скандалов и обвинили в работе на Россию
Порошенко и Зеленский во втором туре выборов на Украине
Первые данные экзитполов, нарушения и обвинения России во вмешательстве
Расточительным казахстанцам составили поминальное меню
Все материалы
Экономика
Россия выиграла у Украины ключевой торговый спор в ВТО
Это уже третья победа подряд. Следующая жертва — США
Народно-денежная масса
Эти страны могут разбогатеть на своих бедняках. Среди них — Россия
На пути к маразму
Население земли стремительно стареет. Это стало глобальной проблемой
Названы вакансии с зарплатой выше полумиллиона рублей
Путин одобрил пять новых налогов
Россия нацелилась на США после победы над Украиной в ВТО
Норвегия решила окончательно избавиться от госдолга России
Все материалы
Силовые структуры
Тариэл Ониани«Их ночной кошмар может стать реальностью»
Он проиграл войну за криминальный трон России и отсидел 10 лет. Его враги ждут мести
«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»
В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
Маньяка приговорили к пожизненному за убийство девочки под Тверью
Полковник Захарченко обвинил высокопоставленных прокуроров в клевете
«Я был готов порвать ее на куски»
Этот маньяк получил пожизненное в России и на Украине. Он убивал женщин в белых перчатках
В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей
Все материалы
Наука и техника
«Обида на Европу объединила всех»
Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Восточный переворот
Россия уходит из Байконура. Но продолжает вкладывать в него деньги
Стало известно о подглядывании американских спутников-шпионов за российскими
«Роскосмос» отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей
Удары «Москитами» в Черном море попали на видео
Япония сбросила на астероид бомбу
Все материалы
Спорт
Мойзе КинВундер Кин
Этот 19-летний нападающий блистает в «Ювентусе». Скоро он заменит Роналду
Назван самый «чистый» атлет в истории UFC
Арест Кокорина и Мамаева назвали средневековой пыткой
Тренер ЦСКА оправдал свою ненависть к «Спартаку»
Названа дата следующего боя Усика
Боец UFC предвидел «самый легкий в карьере» бой против Нурмагомедова
«А теперь давайте выпьем!»
Макгрегор оскорбил Хабиба и назвал его жену козлом. Давние враги вновь готовы драться
Все материалы
Культура
Всех устроит рептилоид
Как выжить укурку в Голливуде и зачем смотреть сериал «А теперь — апокалипсис»
Певица LP и Лорен Рут Уорд«Для многих вы мрачная, непонятная и опасная страна»
Зачем американка LP наколола на груди русский парусник и отправилась колесить по России
Трипнул стариной
Кайф, ломка и параллельные миры Духовны, Сальникова и Конрада
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Советские рокеры представили клип на культовую песню с 32-летним опозданием
Шнуров посвятил стихотворение общемировому политическому цирку
Названы дата и место похорон Георгия Данелии
Все материалы
Интернет и СМИ
Черная невеста
Убийство известной телеведущей опечалило весь мир. Через 20 лет загадок стало больше
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
«Вы в порядке в загробной жизни?»
Украинец собирает лайки на «беседах» с умершими знаменитостями. Его смотрят миллионы
Соловьев объяснил изгнание из студии польского эксперта после слов о СССР
Возвышающийся над миром Путин попал на обложку Time
Белорус купил новый смартфон и обнаружил на нем матерное послание от продавцов
«Ты что, ненормальный? Это супер!»
Как первый советский пранкер совершил революцию на телевидении и пропал с экранов
Все материалы
Ценности
Эпатаж по-русски
Нагота, балаклавы и женщины в черном: чем удивила неделя моды в Москве
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Почти карикатурный персонаж Риз Уизерспун опровергает все стереотипы о «судебном стиле»«Ситуация серьезная, тут все по-настоящему»
Одежда может спасти от тюрьмы или все испортить: тонкости судебной моды
Ювелир научил отличать бриллианты от подделок без специальных приборов
Раскрыты подробности королевского наказания Меган Маркл
Россияне смогут ходить в «куртке Путина»
Неудачная поза модели в купальнике обрадовала покупателей
Все материалы
Путешествия
Роза пустыни
Это архитектурное чудо создали посреди песков. В нем все богатства Катара
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Знаменитый путешественник выжил в шторме и продолжает путь вслепую
Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ после катастроф
Турист отказался выбрасывать молоко на таможне и выпил 2,5 литра
Названы самые привлекательные для иностранцев регионы России
Пассажир закинул мелочь в двигатель самолета на счастье и сел в тюрьму
Все материалы
Из жизни
«Приходится держать язык за зубами»
Этот сыщик находит пропавшие сокровища по всему миру. Ему помогает мафия
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
Кладоискатель нашел в поле золотую монету стоимостью сто тысяч фунтов
Нападение агрессивной акулы на аквалангиста попало на видео
Бывшей жене-простолюдинке принца Люксембургского достался дом и жалкие алименты
Российская семья выкинула на помойку миллионы рублей
Все материалы
25 автомобилей-бестселлеров России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в марте 2019 года
Koleosница
Длительный тест Renault Koleos: заново знакомимся с самым редким вседорожником марки в России
Безнадежно устаревшие концепты 2000-х
Символы будущего, которое так и не наступило
Премьеры «Мотовесны»
Что искать на главной российской выставке мототехники
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Tesla Model X испытали на настоящем бездорожье и сняли на видео
Lincoln Aviator получит аудиосистему с 28 динамиками
Все материалы
Дом
Потянулись к солнцу
Россияне засобирались в Крым и Сочи. Спрос на курортное жилье растет
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Россия обогнала США и Великобританию по росту цен на жилье
Названы самые дорогие районы Москвы
Определена цена аренды самого дорогого особняка Москвы
В России подорожала аренда жилья
Все материалы