Честный француз вернул ценную посылку и получил слиток золота

Житель французского города Ван вернул пришедшую по ошибке посылку и получил в награду слиток золота. Об этом сообщает издание The Local.

27-летний Жульен заказал по почте бикини для жены и не удивился, когда ему принесли посылку. Он не глядя расписался в квитанции и лишь позднее обратил внимание на указанную ценность отправления. Она составляла 20 тысяч евро (1,5 миллиона рублей).

Когда мужчина открыл коробку, оказалось, что вместо бикини там лежат слитки золота весом от 20 до 30 граммов и несколько луидоров — золотых монет, которые чеканили во Франции в XVII и XVIII веках.

Жульен решил лично отвезти посылку правильному получателю, адрес которого был указан на квитанции, но никого не застал. Тогда он зашел в полицию и оставил золото там. Через несколько дней адресата удалось отыскать, и он получил отправление.

Отправитель посылки, французская Национальная ассоциация золота, решила наградить мужчину за честность. Ему вручили слиток золота, вес и ценность которого не сообщается. Он продолжает ожидать доставки бикини, которое так и не принесли.

В 2018 году сообщалось, что строитель из румынского села Бикиджи нашел 95 тысяч евро в старом шкафу, который он купил. Мужчина отыскал законного владельца денег и вернул их.

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